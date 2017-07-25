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Макрон: парламентские выборы в Ливии состоятся весной 2018 года

Международная панорама
25 июля, 20:01 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 25, июля. /ТАСС

Соответствующей договоренности достигли глава правительства национального согласия Ливии и командующий Ливийской национальной армией

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ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Выборы в ливийский парламент пройдут весной будущего года. Такая договоренность была достигнута во вторник во Франции на переговорах главы правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Об этом сообщил возглавивший переговоры президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Оба представителя ливийских сил достигли согласия относительно проведения выборов в стране весной будущего года", - сказал Макрон на итоговой пресс-конференции.

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Персоны
Сарадж, Фаиз Сарадж, Фаиз Макрон, Эмманюэль
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Ливия: исламисты против армии
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