Макрон: парламентские выборы в Ливии состоятся весной 2018 года

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Выборы в ливийский парламент пройдут весной будущего года. Такая договоренность была достигнута во вторник во Франции на переговорах главы правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Об этом сообщил возглавивший переговоры президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Оба представителя ливийских сил достигли согласия относительно проведения выборов в стране весной будущего года", - сказал Макрон на итоговой пресс-конференции.