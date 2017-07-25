Министр экологии Франции потерял сознание при выступлении в парламенте

Посол Катара в РФ: проведем ЧМ-2022, несмотря на бойкот и кризис в регионеСпорт 25 июля, 21:00
Загрязнение воздуха сокращает выработку солнечной энергииСоциальная ответственность 25 июля, 20:57
ООН призывает развивать туризм в АфрикеСоциальная ответственность 25 июля, 20:49
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий "прописку" на дачеОбщество 25 июля, 20:40
Американка Кинг установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 м брассомСпорт 25 июля, 20:35
Чинг-Куо Ву будет продолжать возглавлять AIBA до следующего конгресса организацииСпорт 25 июля, 20:31
На переговорах Путина и аль-Малики обсуждались поставки танков Т-90 в ИракАрмия и ОПК 25 июля, 20:29
Ученые оценили риск для здоровья водителя в час пикСоциальная ответственность 25 июля, 20:28
Баскетболист сборной России Сергей Карасев пропустит ЧЕ-2017 из-за травмыСпорт 25 июля, 20:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Николя Юло, государственный министр, министр экологического перехода Франции потерял сознание, выступая во вторник на слушаниях в Национальном собрании Франции. Об этом сообщило агентство AFP.
Еще в начале выступления министр предупредил депутатов, что у него температура и он себя плохо чувствует. В дальнейшем его состояние ухудшилось. Министра отвели в его рабочее помещение в здании нижней палаты парламента. Через некоторое время было объявлено, что его выступление переносится на более поздние сроки.
62-летний Николя Юло является видным экологом и тележурналистом, в течение многих лет находившимся на вершине рейтинга самых популярных у французов общественных деятелей. Стать министром экологии Юло приглашали Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд, однако Юло каждый раз отказывался. Он вошел в состав французского правительства только при Эмманюэле Макроне.