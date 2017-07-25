Министр экологии Франции потерял сознание при выступлении в парламенте

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Николя Юло, государственный министр, министр экологического перехода Франции потерял сознание, выступая во вторник на слушаниях в Национальном собрании Франции. Об этом сообщило агентство AFP.

Еще в начале выступления министр предупредил депутатов, что у него температура и он себя плохо чувствует. В дальнейшем его состояние ухудшилось. Министра отвели в его рабочее помещение в здании нижней палаты парламента. Через некоторое время было объявлено, что его выступление переносится на более поздние сроки.

62-летний Николя Юло является видным экологом и тележурналистом, в течение многих лет находившимся на вершине рейтинга самых популярных у французов общественных деятелей. Стать министром экологии Юло приглашали Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд, однако Юло каждый раз отказывался. Он вошел в состав французского правительства только при Эмманюэле Макроне.