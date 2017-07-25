Катар заинтересован в росте поставок продовольствия из России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Катар выразил заинтересованность в увеличении поставок российского продовольствия, заявил во вторник посол Катара в России Фахад Мохамед аль-Аттыйя в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее Россия подтвердила готовность увеличить поставки продовольствия в Катар, однако официального обращения в Минсельхоз РФ не поступало, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

В свою очередь, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что страна на данный момент не испытывает необходимости в дополнительных поставках продовольствия.

"Соглашение (о поставках российского продовольствия в Катар - прим. ТАСС) не было подписано, но был разговор, в том числе между президентом России и эмиром Катара, министрами иностранных дел о том, что Россия готова послать или продавать продукты для Катара, если он попросит. У меня были встречи в Минсельхозе РФ, и мы действительно хотим активизировать этот момент", - сказал посол.

Ранее сообщалось, что Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о поставках продовольствия и воды. Иран ранее уже направил в Катар пять самолетов с продовольствием. Из Ирана были отправлены также три морских судна с 350 тоннами продовольствия.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства.