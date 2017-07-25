Конгресс США еще не доработал законопроект о санкциях в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Палата представителей и Сенат Конгресса США до сих пор не устранили определенные разногласия, сохраняющиеся между ними по законопроекту, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Это признал во вторник член Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк).

При этом законодатель уточнил, что упомянутые им противоречия носят в большей степени процедурный характер и касаются только вопроса о том, в виде какого именно законопроекта следует оформить дополнительные рестрикции в отношении КНДР.

"Я поддерживаю этот законопроект, я, безусловно, планирую голосовать за него. Однако складывается впечатление, что мы вынесли его на голосование еще до того, как урегулировали все разногласия [по данному документу] с другой палатой Конгресса. Надеюсь, дело таким образом не обстоит. Но были разногласия по поводу по санкциям в отношении Северной Кореи, которые уже [были ранее] приняты Палатой представителей", - заявил Энгел.

"Надеюсь, дальнейших отсрочек не будет, этот законопроект поступит на рассмотрение другой палаты", - добавил конгрессмен. Он выступал на дебатах, которые в эти часы проходят в Палате представителей по поводу упомянутого законопроекта. Документ пользуется на Капитолийском холме широкой двухпартийной поддержкой, нет никакого сомнения по поводу того, что Палата представителей примет его по итогам нынешних дебатов.