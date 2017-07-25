СМИ: помощник пресс-секретаря Белого дома ушел в отставку

ТАСС, 25 июля. Помощник главы пресс-службы Белого дома Майкл Шорт ушел в отставку. Об этом сообщила во вторник газета The Hill.

"Я подал заявление об отставке. Оно вступает в силу немедленно. Для меня было честью служить президенту США", - приводит издание заявление Шорта.

21 июля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о своем уходе с должности с августа этого года. Как сообщила ранее газета The New Times, причиной отставки Спайсера стало решение президента США Дональда Трампа назначить на пост директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи. Преемницей Спайсера в Белом доме назначена Сара Хакаби-Сандерс.