СМИ: помощник пресс-секретаря Белого дома ушел в отставку

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ТАСС, 25 июля. Помощник главы пресс-службы Белого дома Майкл Шорт ушел в отставку. Об этом сообщила во вторник газета The Hill.
"Я подал заявление об отставке. Оно вступает в силу немедленно. Для меня было честью служить президенту США", - приводит издание заявление Шорта.
21 июля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил о своем уходе с должности с августа этого года. Как сообщила ранее газета The New Times, причиной отставки Спайсера стало решение президента США Дональда Трампа назначить на пост директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи. Преемницей Спайсера в Белом доме назначена Сара Хакаби-Сандерс.