Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту об отмене Obamacare

ТАСС, 25 июля. Американские сенаторы в ходе состоявшегося во вторник процедурного голосования выступили за начало дебатов по законопроекту об отмене действующей системы медстрахования Obamacare. Об этом сообщило агентство Reuters.

Реформа системы здравоохранения, проведенная предыдущим президентом США Бараком Обамой, подразумевала введение обязательного медицинского страхования граждан, расширение федеральной программы помощи малообеспеченным гражданам Medicaid, а также введение штрафов для граждан за отказ от покупки медстраховки и для крупных работодателей за отказ страховать своих сотрудников. Несмотря на заверения Обамы в том, что реформа приведет к прекращению роста стоимости страховых взносов, наблюдалась диаметрально противоположная ситуация.

В голосовании принял участие сенатор-республиканец Джон Маккейн перенесший операцию по удалению раковой опухоли в головном мозге, ранее присутствие политика на заседании ставилось под вопрос. Как сообщило Reuters, сенатор заявил, что нынешний законопроект не может быть принят в текущей редакции и нуждается в доработке членами обеих партий.

Президент страны Дональд Трамп поблагодарил Маккейна и других республиканцев за вклад в положительный результат голосования по началу обсуждения реформы. "Сенатор Маккейн, спасибо, что прибыли в Вашингтон для жизненно необходимого голосования. Поздравляю всех республиканцев, мы можем дать великое медстрахование для всех американцев", - написал Трамп в своем личном Twitter.

Главным предвыборным обещанием Трампа была "отмена и замена" Obamacare. По его словам, он намеревался избавить граждан от необходимости обязательного приобретения страховки и прекратить рост страховых взносов и нестрахуемого минимума.

В июне Палата представителей американского Конгресса со второго раза приняла свой вариант документа, однако после этого законопроект натолкнулся на шквал критики в Сенате со стороны как демократов, так и ряда республиканцев. В результате документ пришлось перерабатывать. В новом виде законопроект снова отказывается принимать ряд республиканцев, что ставит под угрозу проведение этого документа через верхнюю палату Конгресса.