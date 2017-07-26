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Хейли: СБ ООН усложняет ситуацию на Ближнем Востоке, игнорируя угрозу Ирана и "Хезболлах"

Международная панорама
26 июля, 2:15 UTC+3 ООН ООН 26, июля. /ТАСС

Постпред США обвинила Совбез в одержимости Израилем

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ООН, 26 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН усложняет ситуацию на Ближнем Востоке, будучи одержимым Израилем и игнорируя угрозу, исходящую со стороны Ирана и ливанской группировки "Хезболлах". С таким утверждением выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза по ближневосточному урегулированию.

Практически все свое выступление американский дипломат посвятила обвинениям в адрес оппонентов в Тегеране, уделив минимальное внимание ситуации в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, где в последние дни в результате волны насилия погибли несколько человек. По словам дипломата, в Вашингтоне "разделяют всеобщее беспокойство обострившейся напряженностью в Иерусалиме" и готовы оказать "любую помощь" в стабилизации ситуации.

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"Мы собрались на ежемесячное заседание для обсуждения Ближнего Востока. Сложный и по всей видимости бесконечный конфликт расстраивает многих американцев, он расстраивает меня. Но, по правде говоря, Совет Безопасности зачастую усложняет ситуацию на Ближнем Востоке. Он одержим Израилем и отказывается признать основных виновников конфликта и убийств на Ближнем Востоке, которыми являются Иран и его партнер, ливанская "Хезболлах" - утверждала дипломат.

По ее словам, ливанская группировка "вместе со своим покровителем" в лице Ирана "стремится посеять разрушения на всем Ближнем Востоке. "Некоторые усматривают у "Хезболлах" два крыла - террористическое и политическое. Это удобное оправдание для "Хезболлах", но это - опасная фантазия. Если террористическая группа выдвигает политических кандидатов на выборы, это не делает ее менее террористической", - сказала Хейли.

Критика постпреда США не осталась без ответа иранской стороны. Выступая на заседании Совбеза, заместитель постпреда Исламской Республики Ишаг аль-Хабиб категорически отверг "необоснованные обвинения" в адрес своей страны. По его словам, подобные высказывания "являются частью кампании по дезинформации и пропаганды против Ирана, срежиссированной и истерически осуществляемой Израилем и определенными странами региона, включая те, которые полностью поддержали агрессию Саддама Хусейна против Ирана".

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Персоны
Хейли, Никки
Страны
США Иран Ливан Израиль
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