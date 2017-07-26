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Politico: комитет Сената США отозвал повестку Манафорту для дачи показаний по делу РФ

Международная панорама
26 июля, 2:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июля. /ТАСС

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа предоставил членам комитета затребованную информацию, кроме того, он даст показания в закрытом режиме, сообщают источники издания

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ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США отозвал повестку бывшему руководителю предвыборного штаба американского президента Полу Манафорту, в соответствии с которой он был обязан присутствовать на открытых слушаниях комитета для дачи показаний. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на источники.

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По их данным, Манафорт предоставил членам комитета затребованную информацию, а также даст показания в закрытом режиме. Речь идет о разбирательстве Конгресса по поводу приписываемого России вмешательства в прошлогодние президентские выборы.

Трамп и руководители его администрации не раз опровергали слухи о каких бы то ни было предосудительных контактах с Россией. По их убеждению, все усилия в данной сфере политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной ветви власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские предвыборные процессы.

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