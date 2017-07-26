Politico: комитет Сената США отозвал повестку Манафорту для дачи показаний по делу РФ

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ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США отозвал повестку бывшему руководителю предвыборного штаба американского президента Полу Манафорту, в соответствии с которой он был обязан присутствовать на открытых слушаниях комитета для дачи показаний. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на источники.
По их данным, Манафорт предоставил членам комитета затребованную информацию, а также даст показания в закрытом режиме. Речь идет о разбирательстве Конгресса по поводу приписываемого России вмешательства в прошлогодние президентские выборы.
Трамп и руководители его администрации не раз опровергали слухи о каких бы то ни было предосудительных контактах с Россией. По их убеждению, все усилия в данной сфере политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной ветви власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские предвыборные процессы.