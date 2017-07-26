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Трамп поддерживает "жесткие санкции" против РФ, КНДР и Ирана

Международная панорама
26 июля, 2:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июля. /ТАСС

Палата представителей ранее одобрила законопроект об ужесточении односторонних американских санкций в отношении трех стран

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Дональд Трамп

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поддерживает жесткие санкции в отношении России, Ирана и КНДР и ждет окончательного варианта законопроекта Конгресса США о расширении ограничительных мер против этих государств. Об этом сообщила журналистам во вторник первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

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"В то время как президент поддерживает жесткие санкции против КНДР, Ирана и России, Белый дом изучает [утвержденный] Палатой представителей законопроект и ожидает поступления на президентский стол окончательного варианта документа", - сказала она.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.

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Персоны
Трамп, Дональд
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Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Санкции в отношении России
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