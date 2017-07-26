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Госдеп: условия для возобновления переговоров с КНДР еще не созрели

Международная панорама
26 июля, 3:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июля. /ТАСС

И. о. помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана считает, что КНДР не намерена отказываться от своей ядерной программы

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ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. США считают, что текущие обстоятельства не располагают к возобновлению переговоров, направленных на ликвидацию ядерной и ракетной программ КНДР. Об этом сообщила во вторник и. о. помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

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© Chung Sung-Jun/Getty Images

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Как она утверждала на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, "Северная Корея не откажется от своих вооружений в обмен на переговоры, даже если будут экономические уступки, обеспечивающие остро необходимую помощь северокорейскому народу". "Поэтому <...> мы по-прежнему твердо верим в то, что текущие условия не способствуют диалогу", - заявила сотрудник внешнеполитического ведомства США. "У Северной Кореи нет намерения отказываться от своей ядерной программы в нынешней обстановке", - полагает Торнтон. При этом она заверила, что, на взгляд Вашингтона, переговоры дают "наилучший шанс на урегулирование" проблемы ядерных и ракетных разработок в КНДР.

По словам Торнтон, США исходят из того, что можно при помощи экономического и дипломатического давления "изменить расчеты [лидера КНДР] Ким Чен Ына за счет увеличения цены сохранения [Пхеньяном] ядерной и ракетной программ". "Северная Корея никогда [прежде] не сталкивалась с затяжным периодом интенсивного международного давления на режим. Мы намерены это изменить", - сказала дипломат. В связи с этим она предупредила, что США без колебаний будут предпринимать "односторонние действия против организаций и лиц, помогающих режиму Ким Чен Ына обзавестись стратегическим ядерным потенциалом".

Торнтон подчеркнула, что, по всей видимости, Вашингтон вскоре расширит список физических и юридических лиц в Китае и КНДР, в отношении которых действуют односторонние санкции. "Мы расширим усилия, направленные на применение санкций в отношении физических и юридических лиц, особенно в Китае, помогающих режиму КНДР. <...> Мы работаем над подготовкой нового списка институтов, которые, как нам кажется, нарушают", - подтвердила и. о. помощника госсекретаря США, не закончив фразу. "Думаю, вы что-то довольно скоро увидите", - сказала Торнтон по этому поводу.

Она также сигнализировала о том, что американские власти рассматривают возможность возвращения КНДР в составляемый Госдепартаментом список стран-спонсоров терроризма. КНДР была исключена из этого перечня в октябре 2008 года. "Мы сейчас изучаем данный вопрос. Мы рассматриваем вопрос такого обозначения [КНДР]", - поведала дипломат.

В заключение она призвала КНР воспользоваться "уникальным рычагом давления на КНДР", строже следить за "финансовой активностью в пределах собственных границ", чтобы пресекать помощь Пхеньяну, нарушающую режим санкций Совета Безопасности ООН. США предложили Китаю таможенное содействие для пресечения нелегальной торговли с КНДР, добавила Торнтон.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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