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Спикер: Палата представителей США приняла "один из крупнейших пакетов санкций в истории"

Международная панорама
26 июля, 3:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июля. /ТАСС

По мнению Пола Райана, принятый документ "закручивает гайки" по отношению к "самым опасным противникам" США, чтобы защитить американских граждан

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ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект, ужесточающий американские санкции против России, КНДР и Ирана, является "одним из самых обширных пакетов санкций в истории". Так прокомментировал итоги состоявшегося во вторник голосования в нижней палате Конгресса ее спикер Пол Райан.

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"Многообразие угроз нашей национальной безопасности, которые представляют Иран, Россия и Северная Корея, нельзя недооценивать. Они давно пытаются вести подрывную деятельность по отношению к США и нарушают глобальную стабильность", - утверждал Райан.

"Наша работа в Конгрессе заключается в привлечении их к ответственности. Документ, который мы приняли при поддержке подавляющего большинства [конгрессменов] из обеих партий, представляет собой один из самых обширных пакетов санкций в истории. Он закручивает гайки по отношению к нашим самым опасным противникам с тем, чтобы защитить американских граждан", - добавил он.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.

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