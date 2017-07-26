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Globo: в Бразилии безземельные крестьяне заняли фазенду главы минсельхоза

Международная панорама
26 июля, 4:59 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 26, июля. /ТАСС

Протестующие требуют проведения аграрной реформы и выступают за отставку президента страны Мишела Темера

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Материал из 1 страницы
© EPA/MARCELO SAYAO

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Около 500 участников движения безземельных крестьян заняли фазенду, принадлежащую министру сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Блайру Мажжи. Об этом сообщил телеканал Globo.

Земельный участок, о котором идет речь, расположен в штате Мату-Гросу. Компания Amaggi, владельцем которой является министр, использует эту территорию для выращивания соевых бобов. Протестующие безземельные крестьяне требуют проведения аграрной реформы, а также выступают за отставку президента страны Мишела Темера в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции.

В результате захвата фазенды никто не пострадал. Представители Amaggi заявили, что обратятся в суд с требованием освободить занятую территорию от протестующих.

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