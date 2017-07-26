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Суд ЕС решил оставить ХАМАС в европейском списке террористических организаций

Международная панорама
26 июля, 12:09 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 26, июля. /ТАСС

Движение было впервые внесено в черный список Евросоюза в 2003 году

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БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Европейский суд юстиции принял решение оставить палестинское движение ХАМАС в еэсовском списке террористических организаций. Соответствующее постановление суд принял в среду.

Движение ХАМАС было впервые внесено в черный список ЕС в 2003 году. ХАМАС подал иск к Совету ЕС, и в декабре 2014 года Европейский суд юстиции аннулировал решение о включении палестинского движения в список террористических организаций. Совет ЕС, в свою очередь, оспорил вердикт в том же суде.

"Суд решил, что не должен был исключать ХАМАС из европейского списка террористических организаций", - говорится в постановлении суда, опубликованном в среду.

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