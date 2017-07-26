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Суд Киева обязал СБУ возбудить дело о госизмене Порошенко

Международная панорама
26 июля, 12:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

Речь идет о финансировании президентом Украины российской армии в период с 2013 по 2017 годы через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен"

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело по факту государственной измены президента Петра Порошенко. Об этом сообщил в среду экс-заместитель генерального прокурора Украины, бывший заместитель главы Совета национальной обороны и безопасности Украины (СНБО), адвокат Ренат Кузьмин.

"Несмотря на беспрецедентное давление власти, суд все же обязал СБУ расследовать факт государственной измены, совершенной президентом Петром Порошенко", - написал он в Facebook, опубликовав соответствующее решение суда.

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Данное решение суд принял на основании заявления самого адвоката. Как пояснил Кузьмин, речь идет о том, что украинский президент "в период с 2013 по 2017 годы через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет в Донбассе как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины".

Также Кузьмин опубликовал копию ответа СБУ, в которой утверждается, что в действиях Порошенко нет нарушений, поскольку Украина не вводила санкции, которые бы запрещали деятельность Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" на территории РФ.

Кроме того, сотрудники СБУ пригрозили ответственностью адвокату за клевету. В связи с этим Кузьмин также направил заявление о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников СБУ.

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