Суд Киева обязал СБУ возбудить дело о госизмене Порошенко

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело по факту государственной измены президента Петра Порошенко. Об этом сообщил в среду экс-заместитель генерального прокурора Украины, бывший заместитель главы Совета национальной обороны и безопасности Украины (СНБО), адвокат Ренат Кузьмин.
"Несмотря на беспрецедентное давление власти, суд все же обязал СБУ расследовать факт государственной измены, совершенной президентом Петром Порошенко", - написал он в Facebook, опубликовав соответствующее решение суда.
Данное решение суд принял на основании заявления самого адвоката. Как пояснил Кузьмин, речь идет о том, что украинский президент "в период с 2013 по 2017 годы через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет в Донбассе как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины".
Также Кузьмин опубликовал копию ответа СБУ, в которой утверждается, что в действиях Порошенко нет нарушений, поскольку Украина не вводила санкции, которые бы запрещали деятельность Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" на территории РФ.
Кроме того, сотрудники СБУ пригрозили ответственностью адвокату за клевету. В связи с этим Кузьмин также направил заявление о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников СБУ.