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Президенты стран Балтии 31 июля встретятся в Таллине с вице-президентом США

Международная панорама
26 июля, 12:52 UTC+3 РИГА РИГА 26, июля. /ТАСС

Стороны планируют обсудить ситуацию в области безопасности в регионе, сотрудничество в сфере обороны, отношения между ЕС и США, борьбу с терроризмом и угрозы в киберпространстве

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РИГА, 26 июля. /ТАСС/. Президенты Латвии, Литвы и Эстонии Раймондс Вейонис, Даля Грибаускайте и Керсти Кальюлайд 31 июля в Таллине встретятся с вице-президентом США Майклом Пенсом. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы латвийского государства.

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В ходе встречи стороны обсудят ситуацию в области безопасности в регионе, стратегическое сотрудничество в сферах безопасности и обороны, отношения между ЕС и США, сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также угрозы в киберпространстве и информационном пространстве.

"В этом году было реализовано принятое на саммите НАТО в Варшаве исторически важное для Латвии решение, и в трех странах Балтии и Польше развернуты многонациональные батальоны сил НАТО. Мы признательны США и всем союзникам за солидарность и единство в процессе реализации данного решения. Латвия серьезно относится к своим обязательствам перед НАТО и к своей безопасности, соответственно Латвия продолжает вкладывать средства в государственную оборону. Это является основой для дальнейшего углубления сотрудничества с нашими союзниками, в том числе стратегическим союзником - США", - указал Вейонис.

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