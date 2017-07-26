СБУ выдворила в Россию журналистку телеканала "Россия-24"

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины выдворила с территории страны журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" Марию Князеву. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство и локализации угроз в информационной сфере Мария Князева принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда на Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

Мария Князева работает на ТВ под псевдонимом Савушкина.

В пресс-службе Всероссийской гостелерадиокомпании (ВГТРК) подтвердили информацию о выдворении Князевой с Украины.

Санкции против журналистов

На Украине запрещены большинство российских телеканалов: Первый канал, НТВ, ТВ Центр, "Россия-1","Россия 24" ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", Рен ТВ, "LifeNews", "Russia Today", РБК-ТВ, "РТР Планета", "Мир 24". Под санкции попали также российские телеканалы "Дом кино", "Русский иллюзион","Усадьба-ТВ", "Домашние животные", "Вопросы и ответы", "Оружие", "История".

Действует запрет на въезд в страну руководителям российских средств массовой информации: главному редактору "Комсомольской правды" Владимиру Сунгоркину, генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, генеральному директору российского международного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, генеральному директору информационного агентства ТАСС Сергею Михайлову, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, главному редактору журнала "Эксперт" Валерию Фадееву, главному редактору журнала "Русский репортер" Виталию Лейбину и другим.