Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о совместном с РФ центре ОВД

СУХУМ, 26 июля. /ТАСС/. Парламент Абхазии ратифицировал в среду соглашение между МВД Абхазии и РФ о совместном информационно-координационном центре органов внутренних дел (ИКЦ ОВД), передает корр. ТАСС с заседания сессии Народного собрания республики.

За принятие закона о ратификации проголосовали 23 из 34 присутствовавших депутатов, девять человек были против, двое воздержались.

"Соглашение между Республикой Абхазия и РФ о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел подписано 18 мая в Сочи во исполнение п. 10 Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года", - сказал на заседании министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия.

Он добавил, что ИКЦ - межгосударственный орган и будет подчиняться министрам внутренних дел Абхазии и России. "Центр создается для координации деятельности Абхазии и РФ по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений, и одна из главных задач - борьба с распространением наркотиков. ИКЦ будет осуществлять задачи по организации обмена оперативно значимой информацией с правоохранительными органами двух стран, а так же по ведению необходимых оперативных и криминалистических учетов, специального банка данных об организованных преступных сообществах", - пояснил министр.

Предельная штатная численность центра составляет 20 единиц (по 10 от абхазских и российских ОВД), директор и его заместитель назначаются сроком на три года совместным решением министров внутренних дел, причем, руководители центра - поочередно от каждого государства по принципу ротации.