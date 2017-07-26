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Эрдоган: Израилю надо избегать политики, способной погрузить регион в кольцо огня

Международная панорама
26 июля, 13:31 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 26, июля. /ТАСС

Если Израиль хочет жить в условиях мира, не нужно угрожать другим, отметил президент Турции

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АНКАРА, 26 июля. /ТАСС/. Израилю необходимо перестать угрожать другим и избегать политики, при которой регион может оказаться в кольцо огня. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

"Если вы хотите жить в условиях мира, то не нужно угрожать другим, а также не следует придерживаться политики, которая поместит вас и весь регион в кольцо огня", - подчеркнул он.

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Кроме того, турецкий президент также назвал демонтаж металлоискателей на Храмовой горе правильным шагом, но отметил, что этих действий все еще недостаточно, чтобы урегулировать сложившийся кризис.

Накануне президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что палестинцы возобновят отношения с Израилем до того уровня, который существовал до 14 июля, только после восстановления ситуации в Иерусалиме.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили на Храмовой горе двух израильских военнослужащих. Власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам. На фоне эскалации напряженности в Иерусалиме в одном из еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях в своем доме были жестоко убиты три израильтянина.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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Турция Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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