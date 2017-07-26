МИД ФРГ заявил об обеспокоенности планами США усилить санкции против РФ

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БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Европейскому союзу удалось убедить США внести ряд важных изменений в законопроект по санкциям против России, но озабоченность остается. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
"Об обеспокоенности [в связи с новыми санкциями] говорит не только немецкая промышленность. Около четырех недель назад выражал обеспокоенность глава немецкого МИД, а также австрийский канцлер", - сказал он. "За эти четыре недели мы - правительство ФРГ, Еврокомиссия, Евросоюз - приводили Вашингтону свои аргументации", - отметил он. "Текст принятого законопроекта по сравнению с тем, что мы видели четыре-шесть месяцев назад, значительно улучшился", - добавил Шефер.
По словам Шефера, нельзя осуществлять промышленную политику "под прикрытием санкций", и немецкая сторона озвучивала это ранее. "Это остается актуальным, мы будем и дальше доносить это до своих партнеров", - добавил он.