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Украинский суд разрешил задержать бывшего мэра Киева Черновецкого

Международная панорама
26 июля, 13:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

Обвинение по статье о злоупотреблении властью или служебным положением Леониду Черновецкому было предъявлено 14 июля

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Суд на Украине разрешил задержать экс-главу Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого в связи с возбужденным против него делом о злоупотреблении властью или служебным положением. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Следователями ГПУ [Генеральная прокуратура Украины] получено разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого для его участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала она в Facebook.

Сарган напомнила, что обвинение по статье о злоупотреблении властью или служебным положением Черновецкому было предъявлено 14 июля. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.

"Учитывая, что подозреваемый уклоняется от следствия и его местонахождение не известно, получено разрешение суда на его задержание", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора.

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