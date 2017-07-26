Украинский суд разрешил задержать бывшего мэра Киева Черновецкого

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Суд на Украине разрешил задержать экс-главу Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого в связи с возбужденным против него делом о злоупотреблении властью или служебным положением. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Следователями ГПУ [Генеральная прокуратура Украины] получено разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого для его участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала она в Facebook.
Сарган напомнила, что обвинение по статье о злоупотреблении властью или служебным положением Черновецкому было предъявлено 14 июля. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.
"Учитывая, что подозреваемый уклоняется от следствия и его местонахождение не известно, получено разрешение суда на его задержание", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора.