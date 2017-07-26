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ЕК объявила о готовности защищать европейские интересы от санкций США

Международная панорама
26 июля, 13:36 дата обновления: 26 июля, 13:43 UTC+3

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам обсуждения нового законопроекта о санкциях США против РФ, Ирана и КНДР

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БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) готова предпринять конкретные действия для защиты европейских интересов, если они будут затронуты новыми санкциями США. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ЕК по итогам обсуждения нового законопроекта о санкциях США против РФ, Ирана и КНДР.

"Еврокомиссия приняла решение, что, если озабоченности ЕС (о возможности применения санкций к европейским компаниям - прим. ТАСС) не будут приняты в достаточной степени во внимание, мы готовы действовать соответственно в течение нескольких дней", - говорится в документе.

Как отмечается, санкции США против РФ в случае их вступления в силу могут подорвать "реализацию ключевых для энергобезопасности ЕС проектов", включая модернизацию газопроводов из России через Украину, а также реализацию проекта строительства Балтийского терминала по сжиженному природному газу.  

Первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс не стал комментировать какие ответные меры могут быть приняты против санкций США. "Я не могу ничего добавить к тому, что говорится в заявлении Еврокомиссии", - сказал  он.

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