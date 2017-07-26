Юнкер: принцип "Америка в первую очередь" не может означать, что Европа - в последнюю

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БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Принцип "Америка в первую очередь" в вопросе санкций США не может означать, что Европа - в последнюю. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам обсуждения нового законопроекта о санкциях США против РФ, Ирана и КНДР. Он подчеркнул, что Евросоюз сейчас использует все дипломатические каналы для обсуждения с США проблемы их новых санкций против России.
"ЕС полностью привержен режиму санкций против РФ. Однако единство по санкциям в рамках "большой семерки" и тесное сотрудничество с союзниками является основным условием для полного выполнения минских соглашений. Это базовая цель, которую разделяют ЕС и США", - сказал он.
"Американский законопроект может иметь ненамеренные последствия, которые повлияют на интересы ЕС в области энергобезопасности. Именно поэтому Еврокомиссия приняла сегодня решение, что если озабоченности ЕС не будут приняты в достаточной степени во внимание, мы готовы действовать соответственно в течение нескольких дней. Принцип "Америка в первую очередь" не может означать, что Европа - в последнюю. ЕС сейчас использует все дипломатические каналы, чтобы донести свои озабоченности до США и их союзников", - подчеркнул глава Еврокомиссии.