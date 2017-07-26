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ЕК вынесла последнее предупреждение Венгрии, Польше и Чехии за отказ принимать мигрантов

Международная панорама
26 июля, 15:15 UTC+3 ТАСС

Государства получили месяц на исполнение своих законных обязательств по расселению мигрантов, хотя данная процедура предусматривает двухмесячный дедлайн

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ТАСС, 26 июля. Европейская комиссия (ЕК) направила в среду властям Венгрии, Польши и Чехии предупреждение за отказ размещать у себя мигрантов по общеевропейским квотам. Как сообщается на сайте ЕК, если эти страны не направят ответ в течение месяца или представят неубедительные доводы в защиту своей позиции, следующим шагом европейских властей станет обращение в Суд ЕС.

"Еврокомиссия направила сегодня обоснованные доводы Чехии, Венгрии и Польше в связи с неисполнением их законных обязанностей по расселению (мигрантов - прим. ТАСС), - говорится в пресс-релизе ЕК. - Несмотря на неоднократные призывы к действию и началу официального разбирательства в прошлом месяце, эти три государства продолжают нарушать свои законные обязательства и демонстрируют безразличие перед их обещаниями Греции, Италии и прочим странам - членам ЕС".

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Рассылка "обоснованных доводов" является вторым этапом официальной процедуры, предусмотренной законами ЕС. Она была запущена 15 июня этого года, когда Еврокомиссия разослала властям упомянутых стран формальные уведомления. В ЕК установили крайний срок для выполнения требований всего в один месяц, хотя данная процедура предусматривает двухмесячный дедлайн.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тыс. африканских беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению остальных членов европейского сообщества. Венгрия выступала против этого решения, но Еврокомиссия обязала ее принять 1,3 тыс. человек. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают страны Вишеградской группы - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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