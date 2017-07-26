Глава ЦРУ назвал Китай основным соперником США

ТАСС, 26 июля. Директор ЦРУ Майкл Помпео считает, что основным соперником Соединенных Штатов на международной арене является Китай, а не Россия или Иран. Об этом он заявил в среду в интервью сетевому изданию "Washington Free Beacon".

"Я думаю, что из этих трех стран Китай имеет потенциал для того, чтобы составить наибольшую конкуренцию Америке в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - сказал Помпео. У Китая, отметил он, есть "реальная экономика, которую он построил, в отличие от России, которая живет и умирает в зависимости от того, сколько баррелей нефти она может выкачать из земли". Что касается иранской экономики, то она тоже недостаточно развита и не может сравниться по своему потенциалу с китайской, заявил директор ЦРУ.

Помпео также отметил, что Китай наращивает свой военный потенциал, который "направлен на противодействие военным силам США". Говоря о заимствовании технологий Пекином, глава американской разведки выразил мнение, что Китай "старается либо украсть [технологии США], либо убедиться, что может [в борьбе с ними] одержать победу, а чаще всего и то и другое".

Директор ЦРУ также выразил обеспокоенность в связи с растущими возможностями Пекина в разведывательной области. "Китайцы развернули активную кампанию [по шпионажу], и это продолжается уже длительное время, - напомнил он. - Все началось с промышленного шпионажа. Они всегда пытались получить информацию о наших военных ресурсах, наших программах научных исследований и так далее".

"Они [китайцы] работают очень усердно подобно россиянам и немного меньше, чем Северная Корея. У них просто нет такого потенциала, как у двух других стран", - сказал Помпео по поводу действий китайской разведки.

Российская угроза

Тем не менее американская разведка по-прежнему считает, что Россия представляет серьезную угрозу безопасности США и на ее действия должен быть дан ответ, подчеркнул Помпео.

"Америка вынуждена отвечать на этот вызов уже в течение многих десятилетий", - сказал он о действиях Москвы на международной арене. По его мнению, в обозримой перспективе Россия будет создавать проблемы для Соединенных Штатов так, как это делал в свое время Советский Союз. "Мы по-прежнему сталкиваемся с угрозой, исходящей от россиян, - о ком бы и о чем бы ни шла речь, будь то активные мероприятия, пропаганда или попытки повлиять на международное общественное мнение с помощью различных средств и методов, в том числе тайного характера", - добавил Помпео.

Он отметил, что ЦРУ совместно с другими американскими спецслужбами намерено противодействовать усилиям России. "Мы обязаны дать этому отпор, нанести поражение [россиянам], работать для того, чтобы это было для них болезненным и они ослабили бы масштабы своих действий", - сказал Помпео в своем первом большом интервью в должности главы разведывательного ведомства США.

Ядерная программа КНДР

Помпео назвал ракетную и ядерную программы КНДР, а также деятельность террористических организаций основными угрозами для безопасности США в ближайшей перспективе.

"Я бы сказал, что Северная Корея и терроризм [являются непосредственными угрозами для США]. <...> Это очень разные угрозы, и отвечать на них мы будем по-разному. Но каждая из них для нас сегодня на первом месте", - подчеркнул глава американской разведки.

Помпео также оценил вероятность разработки в КНДР межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достичь территории Соединенных Штатов, как достаточно высокую. "Они могут запустить ракету, установив на нее ядерную боеголовку, и им повезет. Это плохо. Мы должны предотвратить это, но настоящая опасность в том, что они могут создать оружие настолько надежное, что станут уверены, что обладают потенциалом сдерживания", - заявил директор ЦРУ.

Кроме того, Помпео рассказал, что в ЦРУ создан специальный центр для реагирования на северокорейскую угрозу. В ведомстве разрабатывают "различные варианты действий" на случай, если президент США Дональд Трамп решит, что дипломатические возможности в отношении КНДР исчерпаны.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что разведка США пересмотрела свои оценки ракетной и ядерной программ КНДР. По данным издания, американские спецслужбы считают теперь, что Пхеньян будет способен поставить на вооружение МБР с ядерными боеголовками уже в 2018 году.

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Американская администрация сочла, что испытанная Пхеньяном ракета действительно может считаться межконтинентальной.