В Одесской области радикалы заблокировали здание суда и распылили слезоточивый газ

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Группа неизвестных заблокировала здание Ширяевского районного суда Одесской области, судья и работники фактически оказались в заложниках. Об этом в среду сообщила пресс-служба суда.
"Группа людей стучат в окна и двери здания суда, через щели дверей в помещение суда распылили слезоточивый газ, заблокировали работу суда, включили громкоговоритель и кричат различные лозунги, прибегают к пренебрежительным проявлениям неуважения к суду", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, фактически происходит "удержание в заложниках судьи и работников аппарата Ширяевского районного суда Одесской области". В настоящее время дела, назначенные судом, не рассматриваются.
Как сообщает местное издание "Думская", суд блокируют радикалы организации "Украина - это мы", которые утверждают, что судья Сергей Палий выносит незаконные решения.
В ходе протеста у них возникла драка с представителями другой организации "За светлое будущее", в результате чего в ход пошли газовые баллончики и бутылки с зажигательной смесью. Два коктейля Молотова попали в здание суда, но пожар удалось предотвратить, есть задержанные.
Группа неизвестных 21 июля уже предпринимала попытку захватить здание Ширяевского районного суда. Тогда радикалы забаррикадировала шинами вход в здание и угрожали его поджечь.