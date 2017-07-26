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В Одесской области радикалы заблокировали здание суда и распылили слезоточивый газ

Международная панорама
26 июля, 16:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

Местное издание "Думская" пишет, что суд блокируют радикалы организации "Украина - это мы"

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Группа неизвестных заблокировала здание Ширяевского районного суда Одесской области, судья и работники фактически оказались в заложниках. Об этом в среду сообщила пресс-служба суда.

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"Группа людей стучат в окна и двери здания суда, через щели дверей в помещение суда распылили слезоточивый газ, заблокировали работу суда, включили громкоговоритель и кричат различные лозунги, прибегают к пренебрежительным проявлениям неуважения к суду", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фактически происходит "удержание в заложниках судьи и работников аппарата Ширяевского районного суда Одесской области". В настоящее время дела, назначенные судом, не рассматриваются.

Как сообщает местное издание "Думская", суд блокируют радикалы организации "Украина - это мы", которые утверждают, что судья Сергей Палий выносит незаконные решения.

В ходе протеста у них возникла драка с представителями другой организации "За светлое будущее", в результате чего в ход пошли газовые баллончики и бутылки с зажигательной смесью. Два коктейля Молотова попали в здание суда, но пожар удалось предотвратить, есть задержанные.

Группа неизвестных 21 июля уже предпринимала попытку захватить здание Ширяевского районного суда. Тогда радикалы забаррикадировала шинами вход в здание и угрожали его поджечь.

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