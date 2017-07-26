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Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах

Международная панорама
26 июля, 16:49 UTC+3 ТАСС

По словам президента США, присутствие трансгендеров в рядах военных США приведет к огромным медицинским расходам и беспорядку

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ТАСС, 26 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение не допускать к службе в вооруженных силах страны трансгендеров - людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения. Об этом американский лидер написал в среду на своей личной странице в сети Twitter.

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"После консультаций с моими генералами и военными экспертами я хочу попросить вас принять к сведению, что правительство Соединенных Штатов не согласится и не позволит, чтобы трансгендерные люди служили в ВС США в каком-либо качестве", - написал Трамп. "Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которым приведет присутствие трансгендеров в рядах военных. Спасибо", - добавил президента США.

Таким образом, Трамп заявил о намерении отменить решение о допуске трансгендеров к службе в ВС США, принятое около года назад администрацией президента Барака Обамы.

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