Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах

ТАСС, 26 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение не допускать к службе в вооруженных силах страны трансгендеров - людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения. Об этом американский лидер написал в среду на своей личной странице в сети Twitter.

"После консультаций с моими генералами и военными экспертами я хочу попросить вас принять к сведению, что правительство Соединенных Штатов не согласится и не позволит, чтобы трансгендерные люди служили в ВС США в каком-либо качестве", - написал Трамп. "Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которым приведет присутствие трансгендеров в рядах военных. Спасибо", - добавил президента США.

Таким образом, Трамп заявил о намерении отменить решение о допуске трансгендеров к службе в ВС США, принятое около года назад администрацией президента Барака Обамы.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 July 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 July 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 July 2017