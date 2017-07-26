Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах

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ТАСС, 26 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение не допускать к службе в вооруженных силах страны трансгендеров - людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения. Об этом американский лидер написал в среду на своей личной странице в сети Twitter.
"После консультаций с моими генералами и военными экспертами я хочу попросить вас принять к сведению, что правительство Соединенных Штатов не согласится и не позволит, чтобы трансгендерные люди служили в ВС США в каком-либо качестве", - написал Трамп. "Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которым приведет присутствие трансгендеров в рядах военных. Спасибо", - добавил президента США.
Таким образом, Трамп заявил о намерении отменить решение о допуске трансгендеров к службе в ВС США, принятое около года назад администрацией президента Барака Обамы.
After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 July 2017
....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 July 2017
....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 July 2017