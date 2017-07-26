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Антикоррупционное бюро Украины проводит обыск в киевском офисе "Укрнафты"

Международная панорама
26 июля, 17:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

В апреле Генпрокуратура уже проводила обыски в подразделениях компании по делу о нефтяных аукционах

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыск в киевском офисе крупнейшей в стране нефте- и газодобывающей компании "Укрнафта". Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"Обыск проводится согласно постановлению Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года. Мы сотрудничаем со следствием и предоставляем все необходимые документы", - отмечает пресс-служба в Facebook.

В апреле Генпрокуратура уже проводила обыски в подразделениях "Укрнафты" по делу о нефтяных аукционах. Уголовное дело касалось проведения нефтяных аукционов в 2013-2015 годах. В сентябре 2016 года НАБУ возбудило дело в связи с образованием у компаний, подконтрольных бизнесмену Игорю Коломойскому, долга перед "Укрнафтой" почти на 8 млрд гривен (около $300 млн). Соломенский районный суд Киева разрешил детективам НАБУ временный доступ к документам, которые находятся в "Укрнафте".

Долг компании возник по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в марте - октябре 2015 года. В частности, речь шла о дебиторской задолженности за отгруженную сырую нефть в адрес фирм "Галнафта", "Техтрейд Групп", "Гарант-УТН", "Прикарпатьенефтетрейд" и "Котлас". Следствие считает, что должностные лица этих компаний путем сговора с должностными лицами "Укрнафты", "Укртатнафты" и "НПК-Галичина" завладели нефтью на сумму 7,745 млрд гривен.

"Укрнафта" - крупнейшая нефтегазовая компания Украины, на долю которой приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в стране. Ей принадлежат более 560 автозаправочных станцуй.

50%+1 акцией "Укрнафты" владеет НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% принадлежат компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, а также 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам. Интересы миноритарных акционеров представляет Игорь Коломойский.

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