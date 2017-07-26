ВМФ России и ВМС США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море

Миграционная служба Украины не комментирует лишение Саакашвили гражданстваМеждународная панорама 26 июля, 18:10
Срок восстановления футболиста "Локомотива" Ари после операции составит четыре месяцаСпорт 26 июля, 17:57
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу УлюкаеваПроисшествия 26 июля, 17:47
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 Черновой во время ЧМ-2017 в ЛондонеСпорт 26 июля, 17:39
"Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю на Североморском рейдеАрмия и ОПК 26 июля, 17:19
Руководство Bellator готово в любой момент предоставить бой россиянину МинаковуСпорт 26 июля, 16:56
Путин ознакомился с "магазином верных решений" для регионов от АСИ и роботом "Русланом"Общество 26 июля, 16:54
Европейский университет сообщил в Рособрнадзор о прекращении образовательной деятельностиОбщество 26 июля, 16:53
Судебный контроль за футболистом Бензема по делу о шантаже снятСпорт 26 июля, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Делегации ВМФ России и ВМС США провели ежегодные консультации по предотвращению инцидентов в открытом море. Об этом сообщила в среду пресс-служба американских ВМС.
Как уточнили ее представители, переговоры состоялись во вторник в Ньюпорте (штат Род-Айленд). "Эти важные ежегодные обзоры представляют собой профессиональное обсуждение соглашения, направленного на предотвращение инцидентов в море между американскими и российскими кораблями и летательными аппаратами", - говорится в кратком заявлении ВМС США.
Механизм этих консультаций существует с 1972 года. Предыдущие такие встречи прошли 8 июня минувшего года в Москве.