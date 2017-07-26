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ВМФ России и ВМС США обсудили предотвращение инцидентов в открытом море

Международная панорама
26 июля, 18:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июля. /ТАСС

В Пентагоне уточнили, что переговоры состоялись во вторник в Ньюпорте

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ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Делегации ВМФ России и ВМС США провели ежегодные консультации по предотвращению инцидентов в открытом море. Об этом сообщила в среду пресс-служба американских ВМС.

Как уточнили ее представители, переговоры состоялись во вторник в Ньюпорте (штат Род-Айленд). "Эти важные ежегодные обзоры представляют собой профессиональное обсуждение соглашения, направленного на предотвращение инцидентов в море между американскими и российскими кораблями и летательными аппаратами", - говорится в кратком заявлении ВМС США.

Механизм этих консультаций существует с 1972 года. Предыдущие такие встречи прошли 8 июня минувшего года в Москве.

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