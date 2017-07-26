Reuters: США намерены расширить санкции в отношении Венесуэлы

ТАСС, 26 июля. США намерены расширить санкционный список в отношении Венесуэлы, внеся в него 13 высокопоставленных военных и должностных лиц правительства страны и государственной нефтегазовой компании PDVSA, которые, по мнению американских властей, могут быть ответственны за нарушение прав человека и коррупцию. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, о новых санкциях будет объявлено уже в среду. Они, как заявили источники Reuters, не предполагают серьезных финансовых мер или секторальных санкций в отношении нефтяной отрасли, хотя такой вариант все еще рассматривается.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента страны Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

Ситуацию обострило решение Мадуро созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны, причем без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.