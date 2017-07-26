Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: США намерены расширить санкции в отношении Венесуэлы

Международная панорама
26 июля, 18:27 UTC+3 ТАСС

По данным агентства, санкции не предполагают серьезных финансовых мер или секторальных санкций в отношении нефтяной отрасли

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 июля. США намерены расширить санкционный список в отношении Венесуэлы, внеся в него 13 высокопоставленных военных и должностных лиц правительства страны и государственной нефтегазовой компании PDVSA, которые, по мнению американских властей, могут быть ответственны за нарушение прав человека и коррупцию. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Смотрите также

AFP: один из лидеров оппозиции в Венесуэле призвал армию не подчиняться властям

МИД Аргентины: МЕРКОСУР не собирается вводить санкции в отношении Венесуэлы

В Каракасе в ходе операции силовиков задержаны десятки человек

СМИ: 26 тыс. жителей охваченной кризисом Венесуэлы перешли границу с Колумбией

По данным агентства, о новых санкциях будет объявлено уже в среду. Они, как заявили источники Reuters, не предполагают серьезных финансовых мер или секторальных санкций в отношении нефтяной отрасли, хотя такой вариант все еще рассматривается.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента страны Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

Ситуацию обострило решение Мадуро созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны, причем без проведения предварительного референдума. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства
2
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
3
Путин примерил российский браслет, измеряющий уровень стресса
4
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
5
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
6
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама