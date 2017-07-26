Президент Молдавии наградил участников миротворческой операции в Приднестровье

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о награждении участников совместной миротворческой операции на Днестре, которые представляют Молдавию и Миссию ОБСЕ в Кишиневе.

"Я вручу медали не военнослужащим, а членам Объединенной контрольной комиссии (которая управляет миротворческой операцией - прим. ТАСС) в знак высокого признания усилий по поддержанию мира, стабильности и правопорядка в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова", - заявил Додон на проходящей в среду вечером пресс-конференции в своей загородной резиденции Кондрица.

По его словам, в честь отмечаемого в этом году 25-летия миротворческой операции на Днестре также были внесены предложения о награждении миротворцев от России и Украины, которые переданы на согласование в официальные структуры соответствующих государств. "Данные награждения пройдут после согласования, в соответствии с международными процедурами", - пояснил глава Молдавии.

Додон примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции, несмотря на позицию правительства. Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook, комментируя вызов посла РФ Фарита Мухаметшина в министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии.

Там главе российской дипмиссии заявили о "нецелесообразности организации в одностороннем порядке мероприятий, посвященных этой дате, с участием артистов и официальных делегаций Российской Федерации" в связи с тем, что "такие действия могут нанести ущерб молдавско-российским отношениям". Делегацию, как ожидается, должен возглавить вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин.

"Позиция МИДЕИ в связи с визитом в Республику Молдова вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина - это позиция всего лишь одной политической партии и имеет мало общего с государственными интересами Молдавии", - отметил Додон, подтвердив сделанное ранее заявление об участии в мероприятиях с Рогозиным 28-29 июля в Кишиневе и Бендерах, и выразил признательность российской стороне за подтверждение своего участия в запланированных мероприятиях.

Глава государства также подверг критике заявление МИДЕИ о необходимости смены миротворческой операции на миссию гражданских наблюдателей под международным мандатом, которая, по его мнению, "не учитывает существующие реалии".

"Чтобы к этому прийти нужно добиться серьезного прорыва в процессе политического урегулирования приднестровского вопроса", - отметил Додон. Он также выразил убежденность, что Молдавия не готова к пересмотру соглашения от 1992 года, подписанного президентами Молдавии и России, которое регламентирует действующую миротворческую операцию.

По мнению президента, "необходимо создать реальные предпосылки для поэтапного и системного продвижения процесса приднестровского урегулирования в контексте определения правового статуса Приднестровья в составе Молдовы и соответствующей системы гарантий, в рамках которой предусмотреть и трансформацию нынешней миротворческой операции". "Такой подход исходит из учета государственных интересов, а не амбиций той или иной политической партии", - отметил он.