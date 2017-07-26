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Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре

Международная панорама
26 июля, 19:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

Ранее в партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" заявили, что Петр Порошенко "встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой"

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Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Лишив экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины, власть сделала очередной шаг по установлению диктатуры в стране. Такое мнение в среду выразили в оппозиционной партии "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства - еще один шаг к установлению диктатуры", - говорится в сообщении партии в Facebook.

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила о том, что Саакашвили лишен гражданства по указу президента Петра Порошенко. В свою очередь в партии Саакашвили "Движение новых сил Михаила Саакашвили" считают, что подобное решение подтверждает то, что Порошенко "встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой".

Саакашвили получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку и создал свою политическую партию.

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Темы
Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Порошенко, Петр Алексеевич Тимошенко, Юлия Владимировна Саакашвили, Михаил Николаевич
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