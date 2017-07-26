Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре

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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Лишив экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины, власть сделала очередной шаг по установлению диктатуры в стране. Такое мнение в среду выразили в оппозиционной партии "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.
"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства - еще один шаг к установлению диктатуры", - говорится в сообщении партии в Facebook.
Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила о том, что Саакашвили лишен гражданства по указу президента Петра Порошенко. В свою очередь в партии Саакашвили "Движение новых сил Михаила Саакашвили" считают, что подобное решение подтверждает то, что Порошенко "встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой".
Саакашвили получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полгода он ушел в отставку и создал свою политическую партию.