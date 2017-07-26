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Пентагон: США не меняли позиции по вопросу оружия для Украины

Международная панорама
26 июля, 21:27 UTC+3 ВАШИНГТОН 26, июля. /ТАСС

Таких поставок в настоящее время нет, отметили в министерстве обороны США

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ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация не меняла позицию по вопросу о возможности передачи оружия Киеву, таких поставок в настоящее время нет. Об этом сообщил в среду на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель министерства обороны США капитан первого ранга ВМС Джефф Дэвис.

Без изменений

"Могу вам сказать, что изменения в нашей политике не было", - подчеркнул представитель Пентагона. Вместе с тем он заявил, что, "разумеется, в любое конкретно взятое время идет внутреннее обсуждение любого рода вопросов, включая Украину", и должностные лица военного ведомства США передают Белому дому свои рекомендации, но это происходит в закрытом режиме.

"Поэтому я не в состоянии сказать вам в данный момент, что может ожидать впереди применительно к Украине. Но ясно, что с 2014 года мы участвуем в передаче [Киеву] различной [военной] продукции, чтобы помочь Украине нелетальным образом: техники для ее сил, мощного содействия со стороны инструкторов, чтобы помочь с имплементацией оборонных реформ", - сказал Дэвис.

Он напомнил, что министр обороны США Джеймс Мэттис встречался с президентом Украины Петром Порошенко, когда последний побывал в июне с визитом в Вашингтоне. "Они говорили об оборонных потребностях Украины", - подтвердил Дэвис. "[Но] у нас нет никаких изменений политики, о которых можно было бы объявить", - повторил представитель Пентагона.

Причина дискуссии

Дэвиса попросили прокомментировать недавние двусмысленные высказывания заместителя председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерала Пола Селвы. Выступая 18 июля на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, этот военачальник утверждал, что американская администрация решает на данном этапе политический вопрос не о том, передавать властям Украины или нет оружие, а о типах и объемах таких поставок.

Тем не менее из других высказываний генерала на слушаниях фактически следовало, что вопрос о том, поставлять или нет оружие Украине, в администрации США остается открытым.

В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома не дали внятного ответа на вопрос корреспондента ТАСС о том, следует ли высказывания Селвы понимать как то, что правительство США уже приняло принципиальное решение о поставках оружия Киеву и сейчас определяет только, какие виды такой помощи и в каких объемах следует направлять Украине. В СНБ рекомендовали обращаться за комментариями к самому Селве, разъяснения заявлений которого и пытался получить у Белого дома корреспондент ТАСС.

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