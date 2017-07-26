Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп передал свою зарплату за II квартал Министерству образования

Международная панорама
26 июля, 21:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июля. /ТАСС

Зарплата президента за I квартал была направлена в Национальную парковую службу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за второй квартал текущего года в размере $100 тыс. Министерству образования.

Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

Зарплата Трампа за I квартал текущего года была перечислена в апреле Национальной парковой службе. Она пошла на реставрацию места исторического сражения при Энтитеме (штат Мэриленд) времен Гражданской войны в США (1861-1865 гг.).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На юго-востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей
2
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
3
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
4
Археологи обнаружили в Крыму захоронение младенца II века с деформированным черепом
5
Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах
6
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США
7
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама