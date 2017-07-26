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Тиллерсон заявил, что не собирается покидать свой пост

Международная панорама
26 июля, 23:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июля. /ТАСС

Госсекретарь подчеркнул, что будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока ему "позволяет президент"

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не собирается досрочно покидать свой пост. Об этом он заявил в среду журналистам перед встречей с министром иностранных дел Катара.

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"Я никуда не ухожу", - сказал он, добавив, что будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока ему "позволяет президент".

В минувший понедельник CNN сообщила со ссылкой на источники в окружении Тиллерсона, что он разочарован работой в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства и может оставить нынешнюю должность до конца года или раньше.

По сведениям телекомпании, у шефа американской дипломатии существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопросы выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства. Знакомые Тиллерсона утверждают, что, несмотря на разочарование работой, он решил не подавать в отставку до конца текущего года.

Слухи о сложных отношениях Тиллерсона с Белым домом появлялись в СМИ и прежде. В частности, газета Politico в прошлом месяце сообщила со ссылкой на источники в администрации, что Тиллерсон однажды и вовсе устроил в Белом доме скандал из-за постоянных проблем с назначением его заместителей. Как утверждает издание, Трамп обещал ему полную свободу в кадровых вопросах, однако в итоге большинство кандидатур Белый дом блокировал.

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