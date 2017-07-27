В Сенате США вскоре могут проголосовать по законопроекту с санкциями против РФ

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Законопроект, подразумевающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, могут вскоре вынести на голосование Сената Конгресса США. Об этом, как сообщило агентство Reuters, сказал председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер.

По его словам, сенаторы близки к заключению соглашения по документу, утвержденному Палатой представителей, с тем, чтобы вынести его на голосование. Утвердить вариант законопроекта, с его слов, законодатели могут позднее в этот же день. Коркер, однако, не сообщил о возможности исключения из документа ограничительных мер против КНДР, о чем он упоминал ранее.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса. Ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа.