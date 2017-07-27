СМИ: Шон Спайсер после отставки может устроиться на телевидение

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, уходящий в отставку в конце августа, может устроиться работать на телевидение. Об этом сообщило издание Page Six.
По данным его источников, ведущие американские телеканалы ABC, CBS, NBC и Fox News провели со Спайсером переговоры по этому поводу. Пока не ясно, в каком качестве он может устроиться работать на одном из телеканалов.
Кроме того, издание пишет, что Спайсер может принять участие в танцевальном шоу Dancing with the Stars, которое идет в эфире телекомпании ABC.
Ранее Спайсер заявил, что принял решение покинуть должность пресс-секретаря Белого дома. Он объяснил это тем, что не хочет мешать работе недавно назначенного директором по коммуникациям Белого дома финансиста Энтони Скарамуччи и его команде.
При этом, как сообщала газета The New York Times, Спайсер подал в отставку, так как счел неприемлемым, что формально Скарамуччи теперь приходится ему начальником. Спайсер продолжит выполнять свои обязанности до конца августа, после этого данный пост займет его первый заместитель Сара Сандерс.