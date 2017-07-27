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Нетаньяху будет добиваться закрытия израильского офиса Al Jazeera

Международная панорама
27 июля, 2:27 UTC+3 ТАСС

Израильский премьер пояснил, что он недоволен тем, как телеканал освещает ситуацию с усиленными мерами безопасности около Храмовой горы и возникшими на этой почве конфликтами

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ТАСС, 27 июля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет закрыть офис катарского спутникового телеканала Al Jazeera в Иерусалиме. Как пояснил премьер на своей странице в Facebook, он недоволен тем, как телеканал освещает ситуацию с усиленными мерами безопасности около Храмовой горы и возникшими на этой почве конфликтами между мусульманами и израильской полицией в Иерусалиме.

"Телеканал Al Jazeera продолжает призывать к насилию в ситуации с Храмовой горой. Я уже несколько раз просил службы правопорядка закрыть офис Al Jazeera в Иерусалиме. Если этого не произойдет на юридических основаниях, я буду работать над тем, чтобы были приняты законы, которые позволят убрать "Al Jazeera из Израиля", - написал Нетаньяху.

О намерении израильского премьер-министра закрыть телеканал сообщалось и ранее. В июне газета Yedioth Ahronoth сообщила, что Нетаньяху провел предварительное заседание для обсуждения темы и поручил правительственной пресс-службе, Министерству иностранных дел, Шин-Бету (контрразведке) и другим службам безопасности изучить этот вопрос.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. После этого Иордания и Саудовская Аравия закрыли у себя офисы Al Jazeera, а в Египте был перекрыт доступ к сайту вещающего из Дохи телеканала.

14 июля трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам.

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Темы
Ситуация вокруг Катара Палестино-израильский конфликт
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Нетаньяху, Биньямин
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