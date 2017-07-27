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Генсек ООН призвал Израиль проявить сдержанность в ситуации вокруг Иерусалима

Международная панорама
27 июля, 2:20 UTC+3 ООН ООН 27, июля. /ТАСС

Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен потенциальным риском эскалации насилия, и обратился ко всем сторонам конфликта с просьбой избегать провокаций

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ООН, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу по поводу сохраняющейся напряженной обстановки в Иерусалиме, где в последние дни погибли несколько израильтян и палестинцев. В письменном заявлении глава организации призвал все стороны избегать провокаций, отдельно указав Израилю на необходимость продемонстрировать сдержанность в сложившейся ситуации.

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"Я особенно обеспокоен потенциальным риском эскалации насилия, призываю всех политических, религиозных и общественных лидеров избегать провокационных действий и риторики, а также призываю Израиль продемонстрировать сдержанность", - отметил Гутерриш.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе, где расположены еврейские и мусульманские святыни. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам.

В письменном заявлении генсек ООН подчеркнул важность "полного уважения" статус-кво Храмовой горы, который существовал до 14 июля. Он приветствовал переговоры между Израилем и Иорданией, считающейся хранителем мусульманских святынь Иерусалима, и призвал их обеспечить безопасность верующих и посетителей Храмовой горы.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
Израиль Иордания
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