Пентагон: глава КНШ США культивирует контакты с начальником Генштаба РФ

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд целенаправленно развивает рабочие контакты с начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым, поскольку видит ценность и важность этих отношений. Это подтвердил в среду глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США генерал Джон Хайтен.

Он прежде всего признал, что не имеет "непосредственных отношений с китайскими и российскими коллегами", но выступает за изменение такой ситуации. "Я продолжаю отстаивать это [идею налаживания таких контактов], так как считаю, что наличие открытых каналов связи между США, Россией и Китаем - хорошая вещь с точки зрения связей между военными", - отметил военачальник. "Я продолжу отстаивать эту [позицию], поскольку она дает нам возможность снизить риски", - заявил генерал, выступая на брифинге для журналистов в штабе СТРАТКОМ в Омахе (штат Небраска).

"Хорошая новость заключается в том, что председатель Комитета начальников штабов разрабатывает открытые линии связи со своим российским коллегой", - подчеркнул Хайтен. По его словам, диалог между Герасимовым и Данфордом "сейчас по-настоящему сконцентрирован на Сирии, что имеет смысл, учитывая операции", идущие в этой арабской стране с участием ВС России и США. "И пройдет какое-то время, прежде чем это изменится", - прогнозировал Хайтен, имея в виду повестку дня переговоров Герасимова и Данфорда.

"Я не знаю, изменится или нет эта [ситуация] за время моего пребывания в должности [начальника СТРАТКОМ]. Надеюсь, изменится. Но, если этого не произойдет, то мы продолжим действовать в той обстановке, которая на данный момент существует", - добавил военачальник.

Данфорд провел в этом году уже несколько личных встреч с Герасимовым, они также, по свидетельству главы КНШ, регулярно созваниваются по телефону. Между тем США заморозили двусторонние военные связи с Россией в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее в марте 2014 года.