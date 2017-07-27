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Канцлер Австрии: Турция "никогда в жизни" не сможет стать членом Евросоюза

Международная панорама
27 июля, 2:39 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, июля. /ТАСС

Кристиан Керн высказал мнение, что Турция в вопросах обеспечения прав человека "практически перешагнула все красные линии"

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Кристиан Керн

Кристиан Керн

© AP Photo/Ronald Zak

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Кристиан Керн исключил вступление Турции в Евросоюз. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Европа не сможет никогда в жизни переварить вступление Турции уже чисто по экономико-политическим причинам", - считает Керн. В этой связи, по его мнению, Брюсселю следует честно сказать Анкаре: "Вы просто не являетесь кандидатом на вступление".

Австрийский канцлер высказал мнение, что Турция в вопросах обеспечения прав человека "практически перешагнула все красные линии". Действия турецких властей по отношению к правозащитникам, журналистам и некоторым парламентариям Керн назвал "актом диктаторского насилия".

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Персоны
Керн, Кристиан
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