Канцлер Австрии: Турция "никогда в жизни" не сможет стать членом Евросоюза

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БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Канцлер Австрии Кристиан Керн исключил вступление Турции в Евросоюз. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Европа не сможет никогда в жизни переварить вступление Турции уже чисто по экономико-политическим причинам", - считает Керн. В этой связи, по его мнению, Брюсселю следует честно сказать Анкаре: "Вы просто не являетесь кандидатом на вступление".
Австрийский канцлер высказал мнение, что Турция в вопросах обеспечения прав человека "практически перешагнула все красные линии". Действия турецких властей по отношению к правозащитникам, журналистам и некоторым парламентариям Керн назвал "актом диктаторского насилия".