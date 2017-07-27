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Минфин США: Америка будет применять санкции против РФ, Ирана и КНДР "суперагрессивно"

Международная панорама
27 июля, 2:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июля. /ТАСС

Глава министерства Стивен Мнучин на слушаниях в комитете Сената Конгресса заявил, что Соединенные Штаты будут вводить санкции в максимально возможной степени

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Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены применять санкции против России, Ирана и КНДР в максимально возможной степени. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по ассигнованиям министр финансов США Стивен Мнучин.

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Один из сенаторов задал руководителю ведомства вопрос, поддержит ли он принятый во вторник Палатой представителей законопроект, включающий ужесточение санкций против Москвы, Тегерана и Пхеньяна. "Да. Повторюсь, мы будем применять санкции в максимально возможной степени. У нас есть некоторые опасения по поводу того, что [законопроект] посягает на полномочия исполнительной власти и [вводит] некоторые ограничения, но мы полностью поддерживаем санкции против КНДР, России и Ирана", - сказал Мнучин.

"Мы будем их применять суперагрессивно", - добавил он.

Палата представителей Конгресса США одобрила ранее законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента.

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Персоны
Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
Темы
Санкции в отношении России
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