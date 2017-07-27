Минфин США: Америка будет применять санкции против РФ, Ирана и КНДР "суперагрессивно"

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены применять санкции против России, Ирана и КНДР в максимально возможной степени. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по ассигнованиям министр финансов США Стивен Мнучин.

Один из сенаторов задал руководителю ведомства вопрос, поддержит ли он принятый во вторник Палатой представителей законопроект, включающий ужесточение санкций против Москвы, Тегерана и Пхеньяна. "Да. Повторюсь, мы будем применять санкции в максимально возможной степени. У нас есть некоторые опасения по поводу того, что [законопроект] посягает на полномочия исполнительной власти и [вводит] некоторые ограничения, но мы полностью поддерживаем санкции против КНДР, России и Ирана", - сказал Мнучин.

"Мы будем их применять суперагрессивно", - добавил он.

Палата представителей Конгресса США одобрила ранее законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента.