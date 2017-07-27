Мадуро назвал провалившейся объявленную оппозицией забастовку

ТАСС, 27 июля. Объявленная оппозицией забастовка не нашла широкой поддержки среди венесуэльского народа. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.

"Рабочий класс одержал сегодня (в среду) полную победу над всеобщей забастовкой", - сказал он на мероприятии, которое транслировалось в эфире Venezolana de Televisión. "Весь народ вышел работать", - добавил он.

По словам президента, в день забастовки по всей стране, в частности, работали транспортный и нефтяной сектор, основные отрасли промышленности и электростанции.

В среду венесуэльская оппозиция и ее сторонники начали двухдневную забастовку с требованием отменить выборы в Конституционную ассамблею (КА). Стачка сопровождается уличными акциями протеста, в результате которых погиб по меньшей мере один человек.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.

Принятое в мае решение Мадуро созвать КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению ситуации. По данным оппозиции, на организованном ею 16 июля плебисците 98% из 7,18 млн проголосовавших высказались против этой инициативы. Выборы в КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, пройдут 30 июля.