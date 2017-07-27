Мадуро назвал провалившейся объявленную оппозицией забастовку

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ТАСС, 27 июля. Объявленная оппозицией забастовка не нашла широкой поддержки среди венесуэльского народа. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.
"Рабочий класс одержал сегодня (в среду) полную победу над всеобщей забастовкой", - сказал он на мероприятии, которое транслировалось в эфире Venezolana de Televisión. "Весь народ вышел работать", - добавил он.
По словам президента, в день забастовки по всей стране, в частности, работали транспортный и нефтяной сектор, основные отрасли промышленности и электростанции.
В среду венесуэльская оппозиция и ее сторонники начали двухдневную забастовку с требованием отменить выборы в Конституционную ассамблею (КА). Стачка сопровождается уличными акциями протеста, в результате которых погиб по меньшей мере один человек.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.
Принятое в мае решение Мадуро созвать КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению ситуации. По данным оппозиции, на организованном ею 16 июля плебисците 98% из 7,18 млн проголосовавших высказались против этой инициативы. Выборы в КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, пройдут 30 июля.