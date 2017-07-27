В Китае освободили двоих задержанных в марте граждан Японии

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ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Двое из шести граждан Японии, которые были задержаны в марте этого года в Китае, освобождены. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на представителей японского правительства.
О задержании шестерых японцев в китайских провинциях Шаньдун и Хайнань стало известно лишь в мае. По утверждению китайской стороны, они были задержаны за нарушение местных законов, однако подробностей насчет конкретных правонарушений до сих пор не сообщалось. Японская сторона высказывала озабоченность тем, что не проясняется, какие преступные действия инкриминируются задержанным.
По данным японских СМИ, четверо из задержанных работали на японскую компанию, занимающуюся геологическими исследованиями. Эта фирма начала работу в провинциях Шаньдун и Хайнань после того, как получила заказ от китайской компании, строящей курорты на горячих источниках. Вместе с тем ранее агентство Киодо предполагало, что японцев подозревают в шпионаже, поскольку в обеих провинциях расположены базы ВМС и другие военные объекты.
В КНР в 2015 году были также задержаны пятеро граждан Японии по подозрению в шпионаже. Четверо из них уже предстали перед судом, о подробностях процессов не сообщается.