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Сенаторы США достигли договоренности по законопроекту о санкциях против РФ, Ирана и КНДР

Международная панорама
27 июля, 4:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июля. /ТАСС

На голосование документ могут вынести уже на этой неделе, сообщил председатель комитета по иностранным делам Боб Коркер

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Законопроект, подразумевающий ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР, может быть вынесен на голосование Сената Конгресса США и утвержден на текущей неделе. Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер.

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Как он уточнил, законодатели достигли договоренности по существу документа, что позволяет приступить к следующему этапу его утверждения.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на стол президента.

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