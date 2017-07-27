NYT: помощники Трампа неделю убеждали его не увольнять главу минюста

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Ближайшие помощники президента США Дональда Трампа в течение последней недели уговаривали американского лидера не отстранять от должности министра юстиции Джеффа Сешнса. Об этом сообщила газета The New York Times.
По сведениям ее источников, убеждали Трампа, в частности, его советник Стив Бэннон, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас, а также юрисконсульт Белого дома Дональд Макган. Они настаивали на том, что американскому лидеру следует прекратить публичную критику в адрес главы минюста и подчеркивали, что в случае отставки Сешнса против Трампа выступят многие сенаторы-республиканцы.
Как отмечает издание, сейчас помощники президента США полагают, что он по крайней мере в течение некоторого времени не станет увольнять министра юстиции. Вместе с тем, по их мнению, Трамп по-прежнему настроен в отношении Сешнса крайне негативно. Такой же позиции придерживаются некоторые члены его семьи, в том числе те, в отношении которых продолжается расследование в связи с утверждениями о связях окружения Трампа с Россией.
19 июля хозяин Белого дома заявил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался это делать, он должен был сказать об этом главе государства до того, как согласился занять должность. В Белом доме позднее пояснили, что глава государства продолжает доверять министру юстиции и генпрокурору.
Однако во вторник Трамп снова предъявил претензии Сешнсу, указав ему на необходимость расследовать действия властей Украины, которые, по мнению американского лидера, оказывали поддержку демократу Хиллари Клинтон во время предвыборной борьбы в 2016 году. Американские СМИ однозначно расценили это как то, что тучи над головой министра юстиции продолжают сгущаться.
Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов осуществляет ФБР. Параллельное расследование проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно говорили о беспочвенности подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.