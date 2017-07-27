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Экс-премьер Таиланда заявила о конфискации ее личных средств в пользу государства

Международная панорама
27 июля, 6:48 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 27, июля. /ТАСС

Ранее правительство страны специальным постановлением наложило штраф на Йинглак Чинават за халатность при реализации "рисовой" госпрограммы в размере более $1 млрд

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БАНГКОК, 27 июля. /ТАСС/. Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават (2011-2014 гг.) заявила о принудительном списании со всех своих банковских счетов средств в пользу правительства. Об этом политик написала в Twitter.

"Мои банковские счета уже конфискованы", - пишет Чиноват, не уточняя точную сумму ущерба. Ранее правительство Таиланда специальным постановлением наложило штраф на экс-премьера за халатность при реализации "рисовой" госпрограммы в размере более $1 млрд. На этой неделе в Минфине королевства подтвердили, что "выявили 12 банковских счетов Йинглак Чинават и готовы списать с них средства в пользу государства".

В тоже время газета Bangkok Post в четверг утром опубликовала заявление премьер-министра Праюта Чан-Очи, который утверждает, что власти пока не намерены списывать средства со счетов Чинават. "Формально она пока не признана виновной [судом]. После вынесения судебного решения процедура списания может быть осуществлена", - цитирует издание Праюта Чан-Очу.

Дело о халатности Йинглак Чинават при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у крестьян сейчас находится на рассмотрении Верховного суда Таиланда. Приговор, как ожидается, будет оглашен 25 августа. Согласно версии обвинения, с 2011 по 2014 год государству от действий правительства Чинават был нанесен ущерб в размере почти 15 млрд долларов. В случае признания виновной, Йинглак Чинават грозит до 10 лет тюремного заключения.

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