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В ходе протестов в Венесуэле погиб подросток

Международная панорама
27 июля, 7:22 UTC+3 ТАСС

По словам депутата Анхеля Альварадо из оппозиционного альянса "Блок демократического единства", подросток скончался от огнестрельного ранения

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ТАСС, 27 июля. Прокуратура Венесуэлы начала расследование по факту гибели подростка во время акции протеста в среду. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

По его данным, инцидент произошел в районе Петаре, расположенном на востоке венесуэльской столицы. По словам депутата Анхеля Альварадо из оппозиционного альянса "Блок демократического единства", подросток скончался от огнестрельного ранения. Как утверждает законодатель, ответственность за его гибель лежит на Национальной гвардии.

Ранее в среду прокуратура сообщила о гибели протестующего в городе Эхидо в штате Мерида на северо-западе страны. По данным газеты El Nacional, мужчина погиб в результате столкновений между протестующими и Национальной гвардией.

В среду венесуэльская оппозиция и ее сторонники начали двухдневную забастовку с требованием отменить выборы в Конституционную ассамблею (КА). Стачка сопровождается уличными акциями протеста.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет уличные выступления против правительства. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.

Принятое в мае решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению ситуации. По данным оппозиции, на организованном ею 16 июля плебисците 98% из 7,18 млн проголосовавших высказались против этой инициативы. Выборы в КА, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, пройдут 30 июля.

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