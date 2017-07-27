Ниинистё: Финляндия построила благополучное государство за сто лет независимости

ХЕЛЬСИНКИ, 27 июля. /ТАСС/. Финляндия за сто лет, прошедшие с момента обретения ею независимого статуса, смогла построить благополучное государство с высоким уровнем социальных гарантий. Об этом сообщил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Финляндии Саули Ниинистё в преддверии визита в страну 27 июля президента России Владимира Путина.

"Для нас, финнов, это, конечно, действительно знаменательная дата. В эти сто лет Финляндия очень изменилась, мы смогли построить северное благополучное социальное государство. И прекрасно, что сейчас президент Путин приезжает и почтит [своим присутствием] это историческое для нас событие", - сказал Ниинистё.

По его словам, за сто лет независимости финны "построили демократию, где большое значение имеют правопорядок и равноправие". "И я считаю, что эти два фактора вместе привели к тому, что население доверяет финской системе", - отметил президент.

История независимости

6 декабря 1917 года финский парламент принял решение объявить Финляндию независимым государством. Совет народных комиссаров РСФСР признал независимость страны 31 декабря того же года. Финляндия, рассмотрев несколько планов нового государственного устройства, в том числе и возможность установления собственной монархии, в итоге выбрала республиканский путь развития и следует ему до сих пор. С 1809 года страна находилась в составе Российской Империи как Великое княжество Финляндское.

В республике по случаю столетия независимости в этом году проходит множество различных мероприятий. Девизом и главной темой юбилейного года выбрано слово "Вместе". Согласно опросу, проведенному государственным Центром статистики, 92% финнов уверены, что именно общий труд всех финнов станет одним из главных факторов успеха республики в будущем.