Финский президент пойдет на второй срок, если этого захотят избиратели

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё готов баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2018 года, если увидит поддержку избирателей. Об этом он сообщил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии визита в страну 27 июля президента России Владимира Путина.
"Я принял такое решение, что буду баллотироваться, если этого захотят. У нас действует объединение выборщиков, которое в настоящее время собирает подписи сторонников", - указал он.
Для выдвижения Ниинистё на выборы движению избирателей необходимо будет собрать 20 тыс. подписей. Ранее такое желание он объяснил тем, что "хочет посмотреть, какова его поддержка среди финнов", в том числе потому, что в Финляндии влияние президента в области внутренней политики снизилось.
Ниинистё не будет представлять на выборах какую-либо партию. На выборах 2012 года он был кандидатом от Национальной коалиционной партии, входящей сейчас в трехпартийное финское правительство. В партии, в свою очередь, уже выразили президенту полную поддержку.