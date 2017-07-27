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Финский президент пойдет на второй срок, если этого захотят избиратели

Международная панорама
27 июля, 7:36 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 27, июля. /ТАСС

Саули Ниинистё отметил, что в Финляндии действует объединение выборщиков, которое в настоящее время собирает подписи сторонников кандидатов

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё готов баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2018 года, если увидит поддержку избирателей. Об этом он сообщил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии визита в страну 27 июля президента России Владимира Путина.

Интервью

Президент Финляндии Саули Ниинистё

Саули Ниинистё: диалог с президентом России является понятным и прямым

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"Я принял такое решение, что буду баллотироваться, если этого захотят. У нас действует объединение выборщиков, которое в настоящее время собирает подписи сторонников", - указал он.

Для выдвижения Ниинистё на выборы движению избирателей необходимо будет собрать 20 тыс. подписей. Ранее такое желание он объяснил тем, что "хочет посмотреть, какова его поддержка среди финнов", в том числе потому, что в Финляндии влияние президента в области внутренней политики снизилось.

Ниинистё не будет представлять на выборах какую-либо партию. На выборах 2012 года он был кандидатом от Национальной коалиционной партии, входящей сейчас в трехпартийное финское правительство. В партии, в свою очередь, уже выразили президенту полную поддержку.

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