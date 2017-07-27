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СМИ: лидер главной японской оппозиционной Демократической партии может уйти в отставку

Международная панорама
27 июля, 8:05 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 27, июля. /ТАСС

Как ожидается, заявление на этот счет может быть сделано в ходе запланированной на четверг пресс-конференции

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ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Лидер главной в Японии оппозиционной Демократической партии (ДП) Рэнхо Мурата (полное имя - Рэнхо Мурата, однако в Японии ее официально именуют мононимом Рэнхо - прим. ТАСС) может уйти в отставку. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на источники в партии.

Как ожидается, заявление на этот счет может быть сделано на запланированной на вторую половину дня пресс-конференции. По данным источников Kyodo, Рэнхо сообщила своим близким сторонникам, что рассматривает такой вариант.

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Сообщения о возможной отставке председателя главной оппозиционной партии привлекают широкое внимание общественности в связи со сложившейся в последние месяцы внутриполитической ситуацией в Японии. Из-за череды скандалов вокруг правительства, связанных в том числе лично с премьер-министром Синдзо Абэ, рейтинг кабинета министров за несколько месяцев упал более чем на 20 процентных пунктов. Снижается уровень поддержки и возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Вместе с тем оппозиционным партиям не удается воспользоваться этой ситуацией и заработать очки. Согласно опросам общественного мнения, уровень поддержки Демократической партии также снижается, что наглядно показали результаты прошедших в начале июля выборов в законодательное собрание Токио, которые в самой партии охарактеризовали как провал. В этой связи генеральный секретарь ДП Ёсихико Нода заявил, что уйдет в отставку, чтобы взять на себя ответственность за это.

Рэнхо была избрана председателем партии 15 сентября 2016 года, получив значительное преимущество над другими претендентами. С ее приходом многие связывали надежды на укрепление партии и расширение числа ее сторонников.

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